США отменили переговоры по торговой сделке с Индией

Визит переговорной группы из США в Индию для обсуждения торговой сделки между странами отменен. Он должен был состояться 25-29 августа, но теперь будет перенесен, сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники.

Этот раунд обсуждений должен был стать для государств шестым. Как сообщает телеканал, переговоры были отложены на фоне роста напряженности в экономических отношений между странами после увеличения пошлин на импорт индийских товаров в США. NDTV отмечает, что отмененная дата переговоров была приурочена к 27 августа, когда новые ограничения вступят в силу.

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 25-процентны пошлин на индийские товары. С учетом уже существовавших ограничений, тарифы на импорт из Индии достигли 50%. Свое решение глава Белого дома обосновал тем, что Индия закупает нефть у России, поддерживая тем самым ее экономику.