В Марий Эл в результате ДТП пострадал 6-летний ребенок

В Медведевском районе Марий Эл при столкновении «Лады» и Renault пострадал 6-летний пассажир иномарки. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

ДТП произошло на 110 км дороги «Вятка». По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault.

В результате аварии пострадали пассажир отечественного автомобиля, водитель иномарки и его 6-летний пассажир.

Влас Северин