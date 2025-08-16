В Татарстане за сутки ликвидировали 3 пожара

15 августа подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана реагировали на 3 пожара, все случаи зафиксированы в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану.

За прошедшие сутки пожарные 6 раз выезжали на ложные вызовы и 7 раз оказывали помощь другим экстренным службам. Спасатели 7 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах Татарстана происшествий зарегистрировано не было.

Влас Северин