В Татарстане за сутки ликвидировали 3 пожара
15 августа подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана реагировали на 3 пожара, все случаи зафиксированы в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану.
За прошедшие сутки пожарные 6 раз выезжали на ложные вызовы и 7 раз оказывали помощь другим экстренным службам. Спасатели 7 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
На водных объектах Татарстана происшествий зарегистрировано не было.