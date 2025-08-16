17 августа в Татарстане ожидается до +26 градусов и дожди

В воскресенье, 17 августа, на территории Республики Татарстан ожидаются дожди и туман, а температура воздуха прогреется до +26 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Ночью и утром в Татарстане осадков не ожидается, но местами возможны туманы. Днем в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью составит от +7 до +12 градусов, в западных районах — до +15 градусов. Днем воздух прогреется от +21 до +26 градусов.

В Казани ночью осадков не предвидится, температура составит от +12 до +14 градусов. Днем местами возможны небольшие дожди, максимальная температура достигнет от +23 до +25 градусов.

Влас Северин