Президента Ирана пригласили в Китай на саммит ШОС

Президента Ирана Масуда Пезешкиана пригласили принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщило иранское информагентство «Тасним» со ссылкой на политического советника президента Мехди Санаи.

Саммит ШОС пройдет с 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзин. Перед ним господин Пезешкиан, по словам его советника, должен совершить визиты в Армению и Белоруссию. Цель этих поездок — укрепление двусторонних соглашений, в том числе в торговой сфере.

В ШОС входят Китай, Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Иран, Индия и Пакистан. У организации также есть страны-наблюдатели (Афганистан, Монголия) и страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Шри-Ланка, Турция и ОАЭ.