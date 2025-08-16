В Казани закрыли шаурмичную после обнаружения кишечной палочки

В Казани приостановлена деятельность кафе «Шаурма и шашлык» на улице Серова — в двух отобранных пробах из заведения была обнаружена кишечная палочка. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике.

В Казани приостановлена деятельность кафе «Шаурма и шашлык»

Фото: Роспотребнадзор по Республике Татарстан В Казани приостановлена деятельность кафе «Шаурма и шашлык»

Фото: Роспотребнадзор по Республике Татарстан

Проверка выявила многочисленные нарушения санитарного законодательства. В кафе не соблюдались технологические процессы, отсутствовали необходимые условия для приготовления блюд и было недостаточно оборудования. Также зафиксированы нарушения в режиме мытья посуды и санитарно-гигиеническом состоянии помещений. Некоторые сотрудники работали без медицинского осмотра, а продукты использовались без маркировки и сопроводительных документов. Не проводился лабораторный контроль и мероприятия по дезинсекции и дератизации.

В результате проверки с реализации снято 14 партий пищевой продукции общим весом 60 кг. На предпринимателя составлены протоколы об административном правонарушении, а помещения кафе опечатаны.

Суд приостановил деятельность «Шаурма и шашлык» на 30 дней. Решение принято после проверки Роспотребнадзора по инициативе прокуратуры Татарстана.

Влас Северин