В Ярославле на парковке сгорели три тягача с полуприцепами

В Ярославле на парковке на улице Выставочной огонь уничтожил три тягача и три полуприцепа. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сигнал о возгорании поступил в 2:20 16 августа. Пожар тушили 27 человек личного состава и восемь единиц техники МЧС. Ликвидация была объявлена в 5:01.

В результате пожара также поврежден один тягач и два полуприцепа. Общая площадь пожара составила 170 кв.м.

«На месте пожара работают дознаватели МЧС России»,— сообщили в МЧС.

Алла Чижова