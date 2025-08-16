Роботы вышли в октагон

В Сан-Франциско начали проводить подпольные бои между роботами. Состязания проводит стартап Ultimate Fighting Bots в подвале своего офиса. Каждую субботу в боях участвуют гуманоидные роботы G1 от Unitree. Стоимость такой модели превышает $16 тыс. Дистанционно ими могут управлять все желающие, для этого нужно забронировать место на Discord-форуме проекта. Первый бой состоялся в июле 2025 года. Помимо Сан-Франциско сайт проекта упоминает также ринг в Пекине.

Бои роботов уже проводятся по всему миру, говорит основатель и директор по развитию компании Promobot Олег Кивокурцев: «Подобный вид роботизированного спорта существует достаточно давно. И в Японии, и в Китае, и даже в России проводились боксерские поединки среди прямоходящих роботов. Правда, данные модели были в разы меньше, и поэтому с технической точки зрения данный спорт, если можно его таковым назвать, существует достаточно давно. Кроме этого, есть полноценная индустрия, которая называется битва роботов. В России проводится ежегодный чемпионат с 2023 года, и он является самым крупным в Евразии по битве роботов.

У данного движения есть сотни тысяч зрителей. Так, к примеру, битву роботов в России в 2024 году посмотрело более 25 млн человек онлайн в трансляции по VK Видео, посетило офлайн-мероприятие более 10 тыс. зрителей, это только в России. В США данное шоу является успешным и на протяжении восьми лет выходит на телеканале ABC. Спонсорами и партнерами команд-участников, которых можно назвать спортсменами, в США являются такие компании как General Electric, NASA и крупные технологические компании.

Сколько стоит участие в таких соревнованиях? В категории тяжеловесов, где участвуют роботы весом до 110 кг, стоимость одной модели может достигать несколько миллионов рублей. Так, к примеру, робот от команды Daddy Bots, победившей в 2024 году команду из Китая, по себестоимости превысил сумму в 5 млн руб. Есть и более доступные решения. Так, к примеру, в весовой категории 1,5 кг, в которой участвуют школьники, редко стоимость робота превышает 10 тыс. руб.».

В мае в Китае прошел первый в мире турнир по смешанным единоборствам между гуманоидными роботами. Управление осуществлялось в реальном времени командами инженеров с помощью геймпадов и голосовых команд. Роботы были оснащены LiDAR-датчиками и камерами для ориентации и контроля баланса. По правилам, если механический спортсмен не мог подняться после падения за восемь секунд, ему засчитывалось поражение. Могут ли такие бои превратиться в популярный мировой спорт? Основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак этого не исключает: «Когда это станет дешевле, то вполне может стать популярным спортом. Тот же самый Поп-ММА показывает очень неплохие результаты по всему миру. Но они ограничены тем, что людям убивать друг друга не дадут.

В боях роботов может быть больше зрелищности. С учетом того, что это все равно очень дорого, то может заинтересовывать элитную публику, в зависимости. Если этот тренд возьмут миллиардеры, например, Илон Маск или крупные бренды уровня Red Bull и начнут это дальше раскручивать, то мы сможем увидеть быстрый рост интереса к этому формату спорта. Потому что когда появляются инвестиции, появляется бюджет на маркетинг, а дальше уже зрители будут приходить с учетом того, что это может быть как минимум зрелищным».

Помимо боев, в Китае уже проводились совместные марафоны людей и роботов. Так, в апреле 21 андроид пробежал полумарафон наравне с тысячами людей. Кроме того, забег роботов-гуманоидов на прошлой неделе прошел на чемпионате России по легкой атлетике в Казани.

Андрей Дубков