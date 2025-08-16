В Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае объявили опасность БПЛА

В Карачаево-Черкесии введен режим беспилотной опасности, сообщает Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В МЧС по региону подчеркнули, что сигнал не связан с непосредственной атакой и «не влияет на нормальную жизнедеятельность населения», но означает, что «вблизи границ республики возможно нахождение БПЛА».

Аналогичное предупреждение действует в Ставропольском крае. Губернатор Владимир Владимиров отметил, что в случае необходимости следует обращаться по единому номеру экстренных служб «112».

Также режим беспилотной опасности был введен в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане.