Названы сроки установки светящихся гербов на въезде в Ярославль

На въезде в Ярославль со стороны Москвы на следующей неделе начнется монтаж 52 световых инсталляций с триколором и гербами региона и России на опорах освещения. Об этом сообщили в правительстве области.

«Эти элементы подчеркнут статус нашего региона как сердца Золотого кольца и создадут достойное первое впечатление у туристов»,— пояснил губернатор Михаил Евраев.

Сейчас от перекрестка Московского проспекта и улицы Калинина до развязки на Кострому ремонтируют дорожное покрытие. Работы ведутся вечером и ночью. Весь комплекс работ планируют завершить до конца августа.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на въезде в регион со стороны Угличского округа планируют установить стелу в виде золотого кольца за 35 млн руб. Территорию выложат брусчаткой, сделают видеонаблюдение, подсветку и газоны, и поставят лавки.

Алла Чижова