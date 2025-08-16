С 18 августа в Ярославле справку для прав можно будет получить только по записи

В Ярославской областной клинической наркологической больнице с 18 августа получить справку о прохождении водительской комиссии можно будет только по предварительной записи. Об этом сообщает областной минздрав.

В Ярославле вторые выходные подряд наблюдаются очереди в здание больницы на проспекте Октября. Как объяснили в минздраве, такая ситуация складывается из-за того, что часть граждан приходит без записи, предпочитая живую очередь.

«Поэтому принято решение, что услуга по получению справки о прохождении водительской комиссии с 18.08. 2025г. будет только по предварительной записи. Сегодня больница обеспечила максимальное количество сотрудников на прием в выходные, чтобы предоставить возможность тем, кто не может в будни получить услугу. Но при этом людям приходится подождать»,— прокомментировали в минздраве.

В профильном ведомстве пояснили, что сегодня учреждение будет работать до последнего пациента.

