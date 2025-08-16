Кредитор сельхозпредприятия оспорил действия конкурсного управляющего

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил жалобу ООО «Инвестиции и Консалтинг» к конкурсному управляющему ООО «Великоленское». Общество просило признать незаконными действия управляющего, выразившиеся в нарушении очередности удовлетворения требований кредиторов по текущим платежам. По мнению истца, должник не произвел ни одного платежа с июня 2024 года в рамках исполнения судебного акта, согласно которому с «Великоленского» в пользу заявителя было взыскано свыше 5,4 млн руб. При этом выплаты другим кредиторам этой же очереди производились.

Общество «Инвестиции и Консалтинг», будучи кредитором по текущим обязательствам, в части требования по уплате должником в его пользу более 4,2 млн руб., считает бездействие конкурсного управляющего «Великоленского» по погашению задолженности незаконным, нарушающим права кредитора. По мнению истца, должник продолжает производственно-хозяйственную деятельность, получает от контрагентов плату за реализованную продукцию, а значит, имеет возможность исполнять текущие обязательства.

Ответчик указал, что все платежи производились в строгой очередности, оплаты третьими лицами за должника были направлены на поддержание производственной деятельности предприятия, в том числе закупку кормов. Поэтому возможное отступление от очередности связано с целью недопущения гибели поголовья скота. В итоге суд заявление «Инвестиции и Консалтинг» удовлетворил.

ООО «Великоленское» выпускало молочную, мясную и зерновую продукцию, а также развивало агродеревню «Степаново городище». Владельцами предприятия являются Михаил Трушников и ООО «Инвестиции и консалтинг». В октябре 2020 года в отношении «Великоленского» была введена процедура наблюдения, в апреле 2021-го ООО перешло под внешнее управление. В феврале прошлого года Арбитражный суд Пермского края принял решение о признании ООО «Великоленское» несостоятельным и открытии в отношении него конкурсного производства сроком на шесть месяцев. На тот момент сумма задолженности организации перед кредиторами составила 34,3 млн руб.