Глава СКР запросил доклад о результатах проверки по факту гибели работницы предприятия в Новосемейкино
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Павлу Олейнику представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки по факту гибели сотрудницы предприятия. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В ведомстве отмечают, что к ним поступило обращение по вопросу нарушения руководством предприятия в Новосемейкино требований охраны труда, что привело к гибели сотрудницы. В августе прошлого года женщина потеряла сознание в помещении склада. Ей не оказали своевременную помощь. Пострадавшая в тяжелом состоянии попала в больницу, где через несколько дней скончалась.
В СУ СК России по Самарской области организовали процессуальную проверку.