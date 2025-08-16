Глава СКР запросил доклад о результатах проверки по факту гибели работницы предприятия в Новосемейкино

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Павлу Олейнику представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки по факту гибели сотрудницы предприятия. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что к ним поступило обращение по вопросу нарушения руководством предприятия в Новосемейкино требований охраны труда, что привело к гибели сотрудницы. В августе прошлого года женщина потеряла сознание в помещении склада. Ей не оказали своевременную помощь. Пострадавшая в тяжелом состоянии попала в больницу, где через несколько дней скончалась.

В СУ СК России по Самарской области организовали процессуальную проверку.

Руфия Кутляева