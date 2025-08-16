План по капремонту многоквартирных домов в Татарстане в 2025 году выполнен на 76%

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане в 2025 году выполнена на 76%. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства.

Работы завершены в 255 домах. Программа полностью реализована в Алексеевском, Апастовском, Муслюмовском и Спасском районах. В настоящее время ремонт продолжается в 545 домах.

Сезонные работы выполнены на 85%. Однако в 26 районах зафиксированы отклонения от плана. В 134 домах ремонт идет медленнее, чем предусмотрено графиком, и выполнение составляет менее 80%.

Влас Северин