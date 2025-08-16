Под Пензой оштрафовали иностранца на 100 тыс за попытку дать взятку полицейскому

В Пензенском районе Пензенской области суд вынес приговор в отношении 45-летнего иностранного гражданина по уголовному делу о покушении на дачу взятки сотруднику полиции (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснилось в суде, 5 мая этого года фигурант пришел в отдел МВД России по Пензенскому району и попытался передать замначальника полиции в служебном кабинете 11 тыс. руб. взятки. Он хотел, чтобы двоих его знакомых, задержанных за появление в общественных местах в состоянии опьянения, не привлекали к административной ответственности.

Замначальника полиции отказался от денег. Сотрудники правоохранительных органов пресекли противоправные действия иностранца. Суд оштрафовал фигуранта на 100 тыс. руб. В законную силу приговор не вступил.

