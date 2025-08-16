В Татарстане выполнение дорожных работ по программе «Наш двор» достигло 91%, за последние две недели работы продвинулись на 9%. Об этом сообщила директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина на совещании в Доме правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дорожные работы по программе «Наш двор» в Татарстане выполнены на 91%

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Дорожные работы по программе «Наш двор» в Татарстане выполнены на 91%

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Установка малых архитектурных форм завершена на 70%. В 365 дворах монтаж оборудования завершен, в 134 дворах работы продолжаются. Во второй половине августа планируется проверка благоустройства в нескольких районах, включая Мамадышский, Нижнекамский, Нурлатский, Агрызский, Бугульминский, Альметьевский и Приволжский район Казани.

С января жители Татарстана подали 6,1 тыс. обращений по программе «Наш двор», из которых 655 поступили за последние две недели. Раис республики Рустам Минниханов поручил главам районов следить за выполнением работ и подчеркнул важность общения с жителями для учета их потребностей и интересов.

Влас Северин