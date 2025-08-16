Под Астраханью пойдут под суд двое экс-полицейских за превышение полномочий

В Астраханской области суд рассмотрит уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением физической силы (п.п. «а, б, г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) в отношении двух бывших сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, в марте этого года фигуранты близ дома на ул. Астраханской в поселке Верхний Баскунчак превысили должностные полномочия и задействовали перцовый баллончик в отношении местного жителя. Участковые уполномоченные повалили его на землю, надели ему наручники за спиной, а затем избили руками и ногами.

Ахтубинский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов