Итоги обошлись без публичности

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже завершены. Президенты вылетели с Аляски, встреча в расширенном формате не состоялась. На пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что Россия и США не заключили сделку, хотя переговоры и были конструктивными. Глава Белого дома отметил, что оба лидера хотят закончить конфликт на Украине как можно быстрее. В свою очередь президент Владимир Путин сказал, что встреча была конструктивной и прошла в взаимоуважительной атмосфере. Провести саммит на Аляске было его инициативой, сообщил российский лидер.

Кроме того Путин подчеркнул, что одной из центральных тем переговоров стал украинский вопрос. Но, по его словам, для завершения боевых действий на Украине должны быть устранены все первопричины кризиса.

Президент России Владимир Путин: Минувший период был очень непростым для двусторонних отношений и, скажем прямо, они скатились до самой низкой точки со времен холодной войны, что не идет на пользу ни нашим странам, ни миру в целом. И в этом плане личная встреча глав двух государств реально назрела. У нас с президентом Трампом установились очень хорошие, прямые контакты, мы неоднократно и откровенно разговаривали по телефону. И одним из центральных вопросов стала ситуация вокруг Украины. Мы видим стремление администрации США и лично президента Трампа содействовать разрешению украинского конфликта, его желание вникнуть в суть и понять его истоки, наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец. Но при этом мы убеждены: чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризисы, о которых говорили неоднократно, обеспечен учет всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливо баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом. Я согласен с президентом Трампом, он сегодня говорил об этом, что, безусловно, должна быть обеспечена и безопасность. Рассчитываем, что сегодняшние договоренности станут опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и положит начало восстановлению деловых, прагматичных отношений между Россией и США.

На встрече в узком составе помимо президентов присутствовали с американской стороны спецпосланник Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. С российской — глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В расширенный состав делегаций также входили министры финансов и обороны обеих стран. Был запланирован рабочий обед, но после встречи и пресс-конференции его отменили, сообщил телеканал NBС. О том, почему переговоры обошлись без публичных итогов, рассуждает политолог Алекс Юсупов: «До встречи президентов предполагалось, что она возможна только после достижения чего-то существенного.

Идет рабочий процесс, он приходит к результату, после этого президенты встречаются и представляют миру некое согласование, в котором они от своих изначальных максимальных позиций отошли и пришли на встречу друг к другу. Всего этого не произошло. Или же мы пока не знаем, было ли достигнуто что-то существенное, поэтому приходится ждать. Продолжительность переговоров очень короткая, если учитывать синхронный перевод.

Отмена обеда и расширенных консультаций выглядит так, будто бы при первом же разговоре выяснилось, что существенный компромисс невозможен.

Издание MBC утверждает, что неверное понимание спецпредставителем США Уиткоффом позиции России по прекращению огня на Украине могло послужить основой для этого саммита. Мы знаем и от американских коллег, что уровень страновой экспертной подготовки американских переговорщиков весьма низок, включая качество перевода или даже его отсутствие. Это позволяет представить себе сценарий, в котором было недопонимание.

Переговоры на таком уровне, особенно между лидерами и представителями элит, которые не тесно друг с другом сотрудничают, это очень важное психологическое, лингвистическое предприятие. То есть нужно понимать, что между строк сказано много чего, что сложно перевести просто так дословно. Очень хорошо могу представить, что представитель Уиткофф, который одновременно отвечает и за Ближний Восток, и еще и за другие задачи, не в состоянии все сам так расшифровывать. Это может быть».

Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин считает, что непродолжительные переговоры совсем не обязательно означают провал: «Может быть, просто они обсудили это в более быстрых темпах, по протоколу около трех часов — это норма, а все остальное, это видимо, такой разогрев. Подозреваю, что была договоренность вывести Путина и Зеленского на переговоры, естественно, при участии Европы.

Помимо Украины темами стали и двусторонние отношения, прежде всего, наверное, стратегическое сотрудничество. Это один из основных краеугольных камней, наверняка были и экономические темы, судя по, подчеркну, составу делегаций с обеих сторон, три часа, почти три часа, то есть как раз и охватили такую разностороннюю, разношерстную повестку.

Удались или не удались переговоры? Думаю, 50 на 50. С одной стороны, мы ничего нового не узнали ни накануне, ни после пресс-конференции. С другой стороны, прогресс вряд ли будет озвучен журналистами на данном этапе.

Стороны опасаются, что это может испортить и без того хрупкий процесс. То есть понятна логика, почему нет желания озвучивать результат переговоров именно сейчас. И если он действительно есть, тогда это как раз новый этап, вторая, третья или даже четвертая.

Это вызывает какой-то диссонанс, но если его объяснять и как-то рационализировать, то это возможно именно на полях данного саммита произошло, может быть, обсуждение не перед журналистами, не в режиме реального времени, а на полях, то что не оглашается. Мне кажется, их и пригласили для того, чтобы проработать и обсудить перспективы сотрудничества по другим вопросам без каких-то гарантий».

Во время пресс-конференции Владимир Путин предложил Дональду Трампу провести следующую встречу в Москве. Президент США ответил словами «это интересно». Телеканал Fox News сообщил, что представители американской делегации настроены оптимистично и уверены, что следующая встреча с Путиным приведет к прекращению огня.

Анжела Гаплевская, Егор Парфенов