Глава СКР хочет знать, почему в жилых домах Волгограда не работают лифты

И.о. руководителя волгоградского следственного управления Дмитрий Буравцов доложит главе СК РФ Александру Бастрыкину о результатах процессуальной проверки по сведениям о нарушении прав жильцов многоквартирных домов в Волгограде. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Ранее в СМИ появилась информация о ненадлежащем содержании ЖК «Колизей» в Волгограде. Отмечается, что несколько месяцев в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию в декабре 2024 года, регулярно выходит из строя лифтовое оборудование.

Жильцам, среди которых инвалиды и семьи с детьми, приходится подниматься на верхние этажи по лестницам. Граждане неоднократно обращались по этой проблеме в профильные структуры, но безрезультатно.

Следственные органы регионального подразделения СКР начали процессуальную проверку по данному факту. Господин Бастрыкин поставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

