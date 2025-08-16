Следствие выясняет обстоятельства смерти человека на пожаре под Пензой

Следствие проводит проверку по факту смерти 63-летнего мужчины на пожаре в Городищенском районе Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, пожар произошел днем накануне, 15 августа, в доме по ул. Советской в селе Канаевка. Пожарные потушили огонь и нашли там тело хозяина жилища со следами термического воздействия.

По предварительной информации, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Как только проверка завершится, примут процессуальное решение.

Павел Фролов