39% ижевчан поддержали идею ввода единой школьной формы в учебных учреждениях РФ

39% жителей Ижевска поддерживают идею единой школьной формы во всех учебных заведениях среднего образования РФ, сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob после проведения опроса. 18% горожан считают, что каждая школа должна отличаться индивидуальной формой. Каждый третий выступает против обязательной носки школьных костюмов вообще.

Представители молодежи в возрасте до 35 лет чаще выступают против школьной формы (47%) и реже поддерживают единый стандарт (19%). Самыми «консервативными» стали респонденты старше 45 лет: 62% из них одобряют предложение ввести единую школьную форму по всей стране, 10% отрицают необходимость стандарта.

Родители школьников чаще общества в целом поддерживают как введение всероссийского стандарта формы (45%), так и установление индивидуальных комплектов в каждой школе (21%). Отцы чаще матерей выступают за строгий дресс-код учеников (54 и 36% соответственно).