Жители Перми требуют от властей предоставить первоклассникам места в лицее

В Ленинский райсуд Перми направлен коллективный иск жителей ЖК «Погода». Как сообщает Properm.ru, его подписали 29 семей, чьи дети должны пойти в этом году в первый класс. По месту регистрации они должны быть зачислены в лицей №10, но всем истцам пришел отказ из-за отсутствия свободных мест в учебном заведении. Заявители требуют обязать городской департамент образования обеспечить места первоклассникам в лицее. В департаменте образования отмечают, что некоторые родители оформили временную регистрацию в домах, которые прикреплены к лицею №10. При этом часть проживающих на указанной территории оформили отказы от зачисления своих детей в учебное заведение, на их места поступят первоклассники истцов. Кроме того, в микрорайоне ведется строительство нового корпуса лицея на 543 места.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ