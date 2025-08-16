Судно сгорело на Волге в Саратовской области

В Саратовской области на Волге загорелось судно с пассажирами. ЧП произошло в Хвалынском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Западное МСУТ СК России Фото: Западное МСУТ СК России

По предварительным данным, утром 16 августа на судне начался пожар. В тот момент на борту находились шесть человек, они смогли эвакуироваться. Никто не пострадал, но судно получило существенные повреждения. При каких обстоятельствах произошло возгорание, пока неизвестно.

Управление на транспорте Следственного комитета сообщило о проведении доследственной проверки по статье о нарушении правил эксплуатации водного транспорта (по ч. 1 ст. 263 УК РФ). Сумма ущерба устанавливается.