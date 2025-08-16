Вопрос законности продажи «Мотовилихи» дошел до кассации

Уроженец Омска Евгений Баранов направил в Седьмой кассационный суд жалобу, в которой он оспаривает решения предыдущих инстанций, отказавших в признании незаконными торгов по продаже имущества ПАО «Мотовилихинские заводы». Господин Баранов полагает, что реализация имущественного комплекса обанкротившегося предприятия прошла с нарушением законодательства. В частности, победитель торгов АО «Ремдизель» и нынешний владелец предприятия АО «Технодинамика» являются фактически аффилированными лицами, поскольку входят в контур ГК «Ростех».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В итоге Арбитражный суд Пермского края и апелляция решили, что доказательств заявитель в обоснование своих доводов не представил. При этом порядок реализации имущества «Мотовилихи» был утвержден собранием кредиторов, а АО «Ремдизель» соответствовало всем требованиям, которые предъявлялись к претендентам на лот. Также суды указали на пропуск срока исковой давности.

«Мотовилихинские заводы» занимаются производством ствольных артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня, продукции гражданского назначения, а также металлургией. Предприятие признано несостоятельным в марте 2018 года. Во время банкротства ПАО в «Специальном конструкторском бюро» была сосредоточена основная часть гособоронзаказа «Мотовилихи». Весной 2024 года СКБ стало ключевым предприятием компаний, некогда входивших в ПАО «Мотовилихинские заводы».