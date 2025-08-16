В Астрахани прокуратура контролирует проверку по ДТП с пострадавшей девочкой

Прокуратура Ленинского района Астрахани контролирует ход проверки по факту ДТП, в котором пострадала девочка 2012 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Дорожная авария произошла около 19:20 накануне, 15 августа, на ул. Савушкина в Астрахани. Там водитель иномарки «Сузуки Грант» сбил девочку, переходившую дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате аварии пострадавшую увезли в ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой». Там ей оказывается необходимая медпомощь.

Павел Фролов