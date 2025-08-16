В Татарстане стартовал сезон охоты на барсука

В Татарстане начался сезон охоты на барсука, он продлится до 31 октября. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета республики по биологическим ресурсам.

Во время охоты запрещено использовать ногозахватывающие капканы со стальными дугами, оружие с нарезным стволом калибром более 8 мм, петли, пневматическое оружие и сети. Также запрещено разрушать норы барсуков, за исключением случаев спасения собак. После охоты все раскопанные участки должны быть засыпаны грунтом.

С 25 июля в республике также начался сезон охоты на болотно-луговую дичь. В этом году охотники смогут отстреливать дупеля, бекаса, гаршнепа, турухтана, чибиса, веретенника, кроншнепа, мородунку, камнешарку и других птиц. Сезон охоты на них продлится до 5 декабря.

Влас Северин