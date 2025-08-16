Под Саратовом в Волге загорелось регистровое судно, следствие проводит проверку

Саратовский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России приступил к доследственной проверке (ч. 1 ст. 263 УК РФ) по факту инцидента с регистровым судном. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно предварительным сведениям, утром сегодня, 16 августа, произошло возгорание на регистровом судне, когда оно находилось в акватории Волги на территории Хвалынского района Саратовской области. На тот момент на борту было шесть пассажиров.

Судно сильно пострадало, пассажирам удалось высадиться, с ними все в порядке. Специалисты устанавливают сумму ущерба.

Следователи изучили место происшествия. Они выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов