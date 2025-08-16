В Самаре замглавы департамента имущества отправили под домашний арест

В пятницу, 15 августа, суд Ленинского района Самары решил отправить под домашний арест заместителя руководителя самарского департамента управления имуществом Евгения Кальченко.

В отношении Евгения Кальченко возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, с марта 2022 года по октябрь 2024 года он заключил с бывшей супругой муниципальный контракт на покупку жилья для детей-сирот по необоснованно завышенной стоимости. Бюджету причинен ущерб на общую сумму 4 млн руб.

Прокуратура добивается увольнения чиновника. В четверг, 14 августа, суд продлил срок содержания под стражей замглавы департамента имущества на 48 часов. До этого на его рабочем месте и у него дома прошли обыски. Евгений Кальченко вину не признает.

Руфия Кутляева