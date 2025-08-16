Один день работы шиномонтажа возле пермской церкви суд оценил в 5 тыс. руб.

Арбитражный суд Пермского края 14 августа удовлетворил иск администрации Ленинского района и краевой госинспекции по охране объектов культурного наследия к ИП Руслану Валееву. Бизнесмену предписано в течение трех рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу демонтировать нестационарный торговый объект «Шинный центр», расположенный у парковки ТЦ «Универсам» (ул. Борчанинова,13) Указанный объект, работающий под брендом «Пятое колесо», размещен в границах территории объекта культурного наследия – «Церковь Вознесенская».

В случае неисполнения решения суда предприниматель должен будет заплатить неустойку – 5 тыс. руб. в день. Также с бизнесмена суд решил взыскать пошлину в 50 тыс. руб.

Соответчиком по делу выступало АО «Универсам «Семья». В удовлетворении требований к обществу мэрии и инспекции было отказано. Мотивировочное решение судом пока не опубликовано.