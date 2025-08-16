Выручка прикамского бетонного завода перевалила за 1,6 млрд рублей

ООО «Бетонный завод “Вега”» поделилось финансовыми результатами за 2024 год. Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», выручка компании составила 1,6 млрд руб., что выше показателя прошлого года на 60,2%. Чистая прибыль организации увеличилась на 62% и достигла 37,4 млн руб. По состоянию на конец 2024-го совокупные активы организации составили 538 млн руб. Это на 69,9% больше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

ООО «Бетонный завод “Вега”» было зарегистрировано в Пермском крае в 2015 году. Единоличным владельцем и гендиректором общества является Александр Капитонов. Согласно официальному сайту компании, группа заводов «Вега» занимается производством товарного бетона для частных лиц и строительных компаний. Суммарная производительность оборудования четырех заводов, входящих в группу, составляет 4,5 тыс. куб. м в сутки. Компания располагает испытательной лабораторией для проверки морозостойкости, водонепроницаемости и прочности бетонов.