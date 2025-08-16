В Самаре в суд направили уголовное дело о хулиганстве в общежитии и повреждении чужого имущества

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинение в отношении двух мужчин. Им инкриминируется совершение преступления по по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений). Дело направлено в суд, сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в январе обвиняемые в здании общежития из-за незначительного повода нанесли несколько ударов в область головы мужчине, проходящему мимо. Это увидела женщина, которая потребовала прекратить избиение. После чего обвиняемые переключили свое внимание на нее, применили к ней физическую силу, а после отпустили. Как только пострадавшая вышла из подъезда общежития, они направились следом и, угрожая ножами, учинили конфликт с тремя ее приятелями.

Во время конфликта злоумышленники повредили стекло багажной двери транспортного средства, принадлежащего одному из приятелей свидетельницы. В прокуратуре отмечают, что обвиняемым может грозить до семи лет лишения свободы.

Руфия Кутляева