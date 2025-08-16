СКР завел дело после утопления 13-летнего мальчика на реке Чепце в деревне Яр

Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело (причинение смерти по неосторожности, ст. 109 УК) после того, как на реке Чепце утонул 13-летний подросток, сообщили в ведомстве. По данным следствия, вчера, 15 августа, мальчик в компании друзей отправился на необорудованный пляж возле деревни Яр. Во время купания несовершеннолетний утонул.

«Со слов детей, 13-летний мальчик утонул на их глазах, но они, испугавшись, убежали по домам и никому не сказали. Вечером (в тот же день.— “Ъ-Удмуртия”) один из друзей решился рассказать о происшествии своей сестре, которая и сообщила в службу “112”»,— говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

Тело утонувшего без видимых телесных повреждений было обнаружено сегодня, 16 августа, во время поисков. Сотрудники СУ СКР осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Следствие продолжается.