В Казани к середине августа 2025 года средняя стоимость комнаты достигла почти 2,5 млн руб., увеличившись на 22,3% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает портал «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани комнаты подорожали на 22,3% в годовом выражении

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Казани комнаты подорожали на 22,3% в годовом выражении

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В России наибольший рост цен зафиксирован в Магнитогорске, где стоимость комнат увеличилась на 62% до 850 тыс. руб. В Махачкале цены выросли на 49,8% до 1,8 млн руб., в Курске — на 35,3% до 1,3 млн руб., в Волжском — на 32% до 952 тыс. руб., а в Кирове — на 29,4% до 1,08 млн руб.

В Москве стоимость комнат поднялась на 17,5% до 4,6 млн руб., в Подмосковье — на 5,7% до 1,8 млн руб., а в Санкт-Петербурге — на 9,5% до 2,9 млн руб. Однако в некоторых городах цены снизились: в Мурманске на 13,2%, в Кемерове на 11,6%, в Томске на 7,4%, в Красноярске на 3,5%, в Тольятти на 2,5% и в Пензе на 1,6%.

Влас Северин