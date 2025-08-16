Жительница Магнитогорска выиграла титул «Миссис Россия»

Екатерина Семенова из Магнитогорска стала победительницей конкурса «Миссис Россия-2025». Об этом сообщает ТАСС. В финале она получила эксклюзивную корону ручной работы.

Ранее Екатерина Семенова уже завоевала титулы «Краса Магнитки», «Краса Уральского федерального округа» и «Жемчужина Магнитогорска». В конкурсе принимали участие 46 замужних женщин из 22 городов, соревнуясь в 28 номинациях.

Второе место и титул «Гран-при миссис Россия» достался Юлии Смоляковой из Самары. Самой молодой участницей стала 26-летняя представительница Смоленска, а самой старшей — 63-летняя участница из Нижнего Новгорода.