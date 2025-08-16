В воскресенье в Самаре ограничат движение транспорта в трех районах из-за международного марафона

В воскресенье, 17 августа, в Самаре пройдет VIII Самарский международный марафон на Кубок главы города Самара. В связи с этим с 05:00 (MSK+1) до 16:00 на 12 улицах в Куйбышевском, Самарском и Ленинском районах областной столицы будет действовать ограничение движения транспорта, включая средства индивидуальной мобильности. Об этом сообщает департамент транспорта Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Участники марафона впервые стартуют с площади им. Куйбышева. В указанный период недоступны для проезда будут следующие улицы: Шоссейная (от Народной до Главной), Главная (от Шоссейной до Водников), Водников (от Главной до Комсомольской), Комсомольская (от Водников до Куйбышева), Куйбышева (от Комсомольской до Вилоновской), Вилоновская (от Максима Горького до Галактионовской), Волжский проспект (от Вилоновской до Полевой), Молодогвардейская (от Красноармейской до Венцека), Венцека (от Молодогвардейской до Куйбышева), Фрунзе (от Вилоновской до Шостаковича), Шостаковича (от Фрунзе до Куйбышева) и Галактионовская (от Вилоновской до Полевой).

На этих участках улиц также запрещается остановка и стоянка транспортных средств с 18:00 16 августа до 16:00 17 августа. С улиц Западной, Тракторной, Мельничной и Аральского переулка ограничат выезд транспорта на ул. Шоссейную с 05:00 до 16:00.

Будет скорректирована работа пассажирского маршрута. С 05:00 до 16:00 отменяются рейсы по троллейбусным маршрутам №№ 6, 16 и 11. Изменится схема движения трамваев №№ 1, 3, 5, 16, 20 и 22 и автобусов №№ 2, 3, 5д, 17, 23, 24, 32, 34, 36, 37, 41, 46, 47, 48д, 50, 53, 61, 85, 86, 88, 90, 91, 159, 165, 168, 172, 199, 226, 261.

Руфия Кутляева