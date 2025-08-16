ММК поставит продукцию в Кыргызстан на 6 млрд рублей

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) и кыргызская компания «Металл Торг Сервис» подписали соглашение о поставках металлопродукции в Кыргызстан на сумму 6 млрд руб. в год. Меморандум был подписан в присутствии вице-премьера РФ Алексея Оверчука и первого вице-премьера Кыргызстана Данияра Амангельдиева на VII Кыргызско-Российском экономическом форуме, прошедшем на озере Иссык-Куль, сообщает пресс-служба ММК.

«Металл Торг Сервис» станет крупнейшим трейдером ММК в Кыргызстане, обеспечивая поставки металлопродукции местным предприятиям. Особое внимание уделят арматурному прокату, который будет использоваться в строительстве. По данным Евразийской экономической комиссии, с января по май 2025 года объемы строительных работ в Кыргызстане увеличились в 1,9 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года.

С 2022 года поставки сортового и горячекатаного проката ММК в Кыргызстан демонстрируют устойчивый рост. В 2024 году объем поставок металлопродукции ММК в страны СНГ превысил 1,7 млн тонн.