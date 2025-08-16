В Челябинске во время рейда в месте проживания этнической группы задержали 35 человек

В Челябинске полиция и Росгвардия провели рейд в Курчатовском районе, где проживают этнические группы. В проверке участвовали сотрудники патрульно-постовой службы, автоинспекторы и сотрудники миграционных служб. В отдел полиции доставили 35 человек, которых дактилоскопировали и внесли их данные в базы МВД, сообщает пресс-служба полицейского главка.

Во время операции раскрыли кражу мобильного телефона. Похищенное имущество изъяли у подозреваемого 2005 года рождения. Также выявили два административных правонарушения по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязательств).