Замминистра строительства Прикамья стал выходец из оборонки

Заместителем министра строительства Пермского края назначен Алексей Улыбин. Как сообщает минстрой, господин Улыбин будет курировать капитальное строительство. К своим обязанностям он приступит с 18 августа.

Алексей Улыбин окончил пермский политех в 2001 году по специальности «Промышленное и гражданское строительство». С 2011 году он работал в АО «Протон-ПМ», где отвечал за капитальный и текущий ремонт и строительство новых объектов и программы развития ОПК.

Предшественник господина Улыбина на этой должности Виктор Сидоренков проработал на ней чуть больше двух лет. По данным «Ъ-Прикамье», он уволился по собственному желанию в связи с переездом в другой регион.