В Златоусте сменился прокурор

В Златоусте назначен новый прокурор. Им стал советник юстиции Александр Моисеев, которого представил заместитель прокурора Челябинской области Евгений Федоров, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Александр Моисеев имеет более 14 лет опыта работы в органах прокуратуры. Он был помощником прокурора Златоуста, прокурором, старшим прокурором управления по надзору за соблюдением федерального законодательства, заместителем прокурора Красноармейского района и города Карабаша, а также прокурором Брединского района.