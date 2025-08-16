Подозреваемого в мошенничестве юриста отправили в СИЗО в Челябинске

Адвокат из Челябинска, подозреваемая в мошенничестве и подкупе, арестована и отправлена в следственный изолятор на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления. Суд постановил заключить ее под стражу до 14 октября.

По данным следствия, осенью прошлого года через посредников она получила 800 тыс. руб. от обвиняемого, чье дело рассматривалось в суде. За эти деньги адвокат обещала обеспечить наказание, не связанное с лишением свободы. Однако выяснилось, что она не собиралась выполнять обязательства, так как не имела необходимых полномочий.

Также следствие считает, что адвокат подкупила потерпевшего по другому уголовному делу, чтобы тот дал ложные показания в пользу ее подзащитного. Для этого юрист передала ему деньги и имущество на сумму не менее 190 тыс. руб.