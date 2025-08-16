В Оренбуржье суд рассмотрит дело о мошенничестве при строительстве многоквартирного дома

Бузулукская межрайонная прокуратура утвердила обвинение и направила уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя в Бузулукский районный суд. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2020 года по 2023 год обвиняемый занимался строительством многоквартирного пятиэтажного жилого дома в селе Палимовка с привлечением денег граждан. После ввода объекта в эксплуатацию индивидуальный предприниматель «уклонился от передачи квартир покупателям и оформил права собственности на свое имя». Общий ущерб составил свыше 21 млн руб.

Руфия Кутляева