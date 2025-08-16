В Казани за сутки произошло 192 ДТП, пострадали три человека

За последние сутки на дорогах Казани зарегистрировано 192 дорожно-транспортных происшествия. В трех авариях пострадали 3 человека, включая одного подростка. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции Казани.

Сотрудники оформили 90 случаев через центры обработки ДТП и 37 аварий непосредственно на местах происшествий.

За сутки задержаны 7 водителей в состоянии опьянения и 7 человек без прав. К административной ответственности привлечены 2 мотоциклиста, 1 велосипедист и 1 пользователь средства индивидуальной мобильности за нарушения ПДД. В территориальный отдел полиции доставлен 1 человек по подозрению в совершении преступления.

Влас Северин