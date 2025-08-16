Ким Чен Ын поблагодарил российских артистов за выступление в Пхеньяне

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын выразил благодарность российским артистам за конферт в Пхеньяне. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидер КНДР Ким Чен Ын

Фото: KCNA / Reuters Председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидер КНДР Ким Чен Ын

Фото: KCNA / Reuters

Концерт, приуроченный к 80-й годовщине освобождения Корейского полуострова, прошел 15 августа в Пхеньянском дворце спорта. Ким Чен Ын наблюдал за выступлением вместе с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

Среди артистов выступили Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда», Ансамбль песни и пляски ВДВ, а также певец Shaman.

ЦТАК отмечает, что концерт послужил укреплению «братских уз» между народами двух стран. Агентство добавило, что Ким Чен Ын поблагодарил артистов за то, что они внесли свой вклад в укрепление «корейско-российской дружбы, расцветающей с каждым днем».