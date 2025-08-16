Reuters: Трамп передал Путину письмо от первой леди США об украинских детях
Президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске передал президенту России Владимиру Путину письмо первой леди Соединенных Штатов Мелании Трамп, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме. В нем госпожа Трамп подняла вопрос о «похищениях детей из Украины».
Подробности письма собеседники агентства не раскрыли. Ранее о его существовании не сообщалось. Сама Мелания Трамп, уроженка Словении, в поездке на Аляску не участвовала.
Украина назвала военным преступлением вывоз детей в Россию без согласия семьи или опекунов. Россия заявляла, что защищает уязвимых детей, вывезенных из зоны боевых действий.
15 августа Дональд Трамп и Владимир Путин провели почти трехчасовую встречу на военной базе США в Анкоридже, но так и не достигли соглашения о прекращении огня в конфликте на Украине.