Трамп: Путин назвал выборы президента США сфальсифицированными

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News пересказал слова президента России Владимира Путина о выборах в США.

«Владимир Путин сказал кое-что, одну из самых интересных вещей. Он сказал, что “ваши (американские президентские — “Ъ”) выборы были сфальсифицированы, потому что у вас голосование по почте. Он сказал, что ни в одной стране нет голосования по почте. Невозможно проводить голосование по почте и иметь честные выборы»,— сказал он.

15 августа в Анкоридже на Аляске состоялась первая с июня 2021 года личная встреча Владимира Путина и президента США. До этого Владимир Путин виделся с экс-президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.