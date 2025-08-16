На протестах в Сербии пострадали 6 полицейских, задержаны 38 человек

В ночь на 16 августа в Белграде, Нови-саде и других городах Сербии снова вспыхнули протесты, в результате которых пострадали шесть полицейских, были задержаны 38 человек. Об этом сообщил глава МВД Ивица Дачич.

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

По его словам, протестующие совершали «жестокие нападения на сотрудников полиции», применяли пиротехнику и поджигали мусорные контейнеры. В Нови-Саде также было совершено нападение на съемочную группу телеканала Informer, двое нападавших задержаны.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что гражданской войны не будет и что «никто не сильнее государства — даже при поддержке извне».

Ранее господин Дачич сообщал, что за последние три дня в ходе беспорядков пострадал 121 полицейский. Протесты в Сербии начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.