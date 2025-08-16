Трамп решил пока не ужесточать санкции против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не видит смысла думать о дополнительных санкциях против РФ, поскольку его сегодняшняя встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла успешно.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Сегодня я думаю, что мне не нужно думать об этом. Посмотрим, что будет через две-три недели. Но сегодняшняя встреча прошла хорошо»,— сказал Дональд Трамп в интервью Fox News.
9 августа истекал установленный Дональдом Трампом ультиматум России: срочное завершение конфликта на Украине, либо — вторичные санкции и пошлины в отношении товаров из стран-партнеров РФ. Ничего из этого сделано не было — дипломаты России и США начали готовиться к встрече двух президентов.