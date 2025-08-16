Трамп решил пока не ужесточать санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не видит смысла думать о дополнительных санкциях против РФ, поскольку его сегодняшняя встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла успешно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сегодня я думаю, что мне не нужно думать об этом. Посмотрим, что будет через две-три недели. Но сегодняшняя встреча прошла хорошо»,— сказал Дональд Трамп в интервью Fox News.

9 августа истекал установленный Дональдом Трампом ультиматум России: срочное завершение конфликта на Украине, либо — вторичные санкции и пошлины в отношении товаров из стран-партнеров РФ. Ничего из этого сделано не было — дипломаты России и США начали готовиться к встрече двух президентов.