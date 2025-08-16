Fox News: следующая встреча Путина и Трампа может привести к устойчивому миру
Следующая встреча президентов США и России может привести к прекращению огня и даже к устойчивому миру на Украине. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник, находящийся на президентском борту.
Владимир Путин и Дональд Трамп в Анкоридже
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Есть большой оптимизм, что вторая встреча позволит довести дело до конца»,— сказал источник.
После переговоров в Анкоридже президент России Владимир Путин заявил, что основной темой было урегулирование украинского конфликта, и призвал к возобновлению сотрудничества, пригласив президента США Дональда Трампа в Москву. Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что на саммите был достигнут прогресс, но не по всем вопросам удалось прийти к согласию.