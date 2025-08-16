Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Fox News: следующая встреча Путина и Трампа может привести к устойчивому миру

Следующая встреча президентов США и России может привести к прекращению огня и даже к устойчивому миру на Украине. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник, находящийся на президентском борту.

Владимир Путин и Дональд Трамп в Анкоридже

Владимир Путин и Дональд Трамп в Анкоридже

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин и Дональд Трамп в Анкоридже

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Есть большой оптимизм, что вторая встреча позволит довести дело до конца»,— сказал источник.

Итоговые заявления Путина и Трампа на пресс-конференции

После переговоров в Анкоридже президент России Владимир Путин заявил, что основной темой было урегулирование украинского конфликта, и призвал к возобновлению сотрудничества, пригласив президента США Дональда Трампа в Москву. Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что на саммите был достигнут прогресс, но не по всем вопросам удалось прийти к согласию.

Переговоры Путина и Трампа на Аляске

Российский борт номер один

Российский борт номер один

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Кортеж президента США

Кортеж президента США

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американские военнослужащие расстилают красную дорожку

Американские военнослужащие расстилают красную дорожку

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

На красной дорожке

На красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Подготовка к встрече на аэродроме

Подготовка к встрече на аэродроме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре)

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Место встречи

Место встречи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Формат «три на три»

Формат «три на три»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американские военные перед входом в пресс-центр

Американские военные перед входом в пресс-центр

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Тележурналисты проверяют связь

Тележурналисты проверяют связь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Обстановка перед переговорами

Обстановка перед переговорами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Начало переговоров

Начало переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

