Дмитриев: Трамп отметил потенциал экономического сотрудничества между РФ и США

Глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели позитивный и конструктивный диалог. Американский президент, в частности, заявил о большом потенциале экономического сотрудничества стран.

«И, безусловно, также, несмотря на значимое противодействие этому, мы продолжим отстраивать российско-американские отношения, которые имеют значимый потенциал»,— сказал Кирилл Дмитриев в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Переговоры лидеров США и России продлились 2 часа 45 минут в узком составе с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова, помощника российского президента Юрия Ушакова, госсекретаря США Марко Рубио, спецпредставителя американского президента Стива Уиткоффа.

На пресс-конференции Владимир Путин заявил о конструктивной атмосфере переговоров, центральной темой которых стало урегулирование на Украине. Дональд Трамп сказал, что сделки пока нет, стороны не достигли понимания по некоторым вопросам. При этом были отменены переговоры в расширенном составе и рабочий обед.

Лусине Баласян