«Хезболла»: Ливан не выживет, если власти попытаются противостоять движению

Заместитель лидера «Хезболлы» Наим Касем заявил, что Ливан «не выживет», если власти попытаются противостоять их организации. По его словам, это можно рассматривать как скрытую угрозу гражданской войны. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Это наша общая нация. Мы вместе будет жить достойно и строить свой суверенитет, в противном случае Ливану не выжить»,— сказал он.

Ливанское правительство, поддерживаемое США, настаивает на разоружении «Хезболлы». Однако группировка отказывается от этого, пока Израиль не прекратит удары и не уйдет из Южного Ливана.

Премьер-министр Наваф Салам назвал заявления Касема «неприемлемыми», подчеркнув, что только государство имеет право на ношение оружия. На прошлой неделе правительство уже дало указание армии контролировать поставки вооружений.